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Хабиб: «Спортивного интереса возвращаться в UFC нет. Если 100 миллионов долларов предложат — это уже проблема»

14:47
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Абсолютный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что может предложить ему Дана Уайт для возвращения бойца.

Ранее 32-летний россиянин объявил об окончании карьеры после победы над Джастином Гейджи.

«Первое, я думаю, он предложит деньги. Соперника будет тяжело выбрать. Кого он мне предложит? Конор и Порье? Обоих придушил. Для чего, что выяснить? Спортивного интереса нет, только деньги. Мне не интересно с ними опять драться. Я же говорю — только деньги. Прикинь, тебе 100 миллионов долларов предлагают — вот это уже проблема», — сказал Хабиб на пресс-конференции.

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