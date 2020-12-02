Абсолютный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что может предложить ему Дана Уайт для возвращения бойца.

Ранее 32-летний россиянин объявил об окончании карьеры после победы над Джастином Гейджи.

«Первое, я думаю, он предложит деньги. Соперника будет тяжело выбрать. Кого он мне предложит? Конор и Порье? Обоих придушил. Для чего, что выяснить? Спортивного интереса нет, только деньги. Мне не интересно с ними опять драться. Я же говорю — только деньги. Прикинь, тебе 100 миллионов долларов предлагают — вот это уже проблема», — сказал Хабиб на пресс-конференции.