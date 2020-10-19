Хабиб рассказал о состоянии Умара Нурмагомедова. Брат чемпиона госпитализирован в Дубае

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии здоровья своего двоюродного брата Умара Нурмагомедова. 24-летний боец должен был провести поединок в Дубае с казахстанцем Сергеем Морозовым, но плохо себя почувствовал. У него были диагностированы рвота и высокая температура.

— Умара госпитализировали, он был 2 дня в больнице. Потом врачи выпустили, не знаю зачем, потом ему заново плохо стало, — сказал Хабиб в прямом эфире Instagram. — Плохо себя чувствует. Где-то он зацепил какую-то инфекцию, сейчас сейчас в больнице под наблюдением врача. Я думаю что следующее 4-5 дней он точно там будет.