«Хабиб проиграл поединок Тибау». Гэтжи рассказал, что не боится боя с Нурмагомедовым

Временный чемпион UFC Джастин Гэтжи заявил, что не считает Хабиба Нурмагомедова непобежденным бойцом.

— Думаю, Хабиб проиграл поединок Тибау.

Мой возможный бой с Конором? Сначала я побью Хабиба, а затем — Конора, — цитирует Гэтжи The Sun. — Я не такой жадный как Макгрегор, чтобы гнаться за этим поединком. Победы в схватках с Конором и Хабибом сделают меня легендой ММА.

На UFC 249 Гэтжи техническим нокаутом одолел Тони Фергюсона, став временным чемпионом легкого дивизиона. Именно Джастин станет следующим оппонентом Нурмагомедова.

В июле 2012 года Хабиб Нурмагомедов едва не проиграл бразильцу Глейсону Тибау в своем втором бою в UFC. Мнение относительно итогов боя оказались диаметрально противоположными у судей, болельщиков и экспертов. Первые отдали все три раунда Нурмагомедову. После объявления результата уже праздновавший победу Тибау был в шоке, а Хабиб рухнул на настил, не веря своему счастью, как будто он только что стал чемпионом UFC.

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