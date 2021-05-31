Российско-ирландский боец ММА Артем Лобов рассказал «СЭ», о чем беседует с экс-чемпионом UFC в полулегком и легком весах Конором Макгрегором.

— Русский и европейский менталитеты различаются. У нас любят на кухне посидеть, поболтать о жизни. Незнакомые люди в купе едут, но через 5 минут уже начинают общаться обо всем. Вы с Макгрегором говорили просто о жизни?

— Да, конечно, такое бывало, и очень часто. Не только с Конором — со всей командой. Особенно когда лагерь проходит — вечером собираемся, болтаем. Кто-то какие-то истории рассказывает или анекдоты. Иногда на серьезные темы общаемся. Все так же, как и у нас. Люди — они везде люди.

— Конор о России много спрашивал?

— Да, часто спрашивает. Часто говорим насчет того, как у нас все устроено: менталитет, архитектура, история развития. Я ему рассказывал про девяностые, про прогресс, который я увидел по сравнению с теми временами. Я уехал из России в 2000 году, вернулся через 16 лет в первый раз — был в шоке от того, как все преобразилось. Говорил, как в школе обучение проводят у нас. В Ирландии, например, ты выбираешь предметы — шесть предметов. А у нас ты должен учить все, выбирать не можешь. Я, когда здесь стал учиться, химию забросил, потому что мне химия была неинтересна, биологию тоже забросил. Я ему объяснял, что в России такого выбора нет, ты должен знать все. Плюс говорил про то, что у нас в субботу в школу ходить надо, а в Ирландии в субботу, естественно, никто не учится. Я ему рассказывал какие-то вещи, которые ему интересны, он мне в ответ точно так же.

(Илья Андреев)