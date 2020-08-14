Хабиб оценил свою нынешнюю форму

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве оценил свою форму в преддверии боя с Джастином Гэтжи. Бой между ними запланирован на 24 октября и должен пройти на бойцовском острове в Абу-Даби.

— Оценю свою нынешнюю форму на троечку, — сказал Нурмагомедов. — План — к 24 сентября, за месяц до боя, подойти к четверке, и за последний месяц подойти к пятерке. Думаю, у нас достаточно времени. За 70 дней до боя находится в форме на троечку по пятибальной шкале — это очень хорошо. (Михаил Потапов)