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Хабиб — о возможности боя с Мейвезером: «То, что сделал Конор, для меня не показатель»

10:06

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал понять, что его не интересует поединок с боксером Флойдом Мейвезером. Американец в 2017 году провел бой по правилам бокса с бывшим обладателем пояса UFC Конором Макгрегором и одержал победу.

— То, что сделал Конор, для меня не является показателем. И Макгрегор — не авторитет для меня, — цитирует vesti.kz Нурмагомедова.

Мейвезер провел на профессиональном ринге 50 боев, во всех одержал победы.

Дополнительная информация

https://vesti.kz/ufc/274339/

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