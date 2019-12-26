Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал понять, что его не интересует поединок с боксером Флойдом Мейвезером. Американец в 2017 году провел бой по правилам бокса с бывшим обладателем пояса UFC Конором Макгрегором и одержал победу.

— То, что сделал Конор, для меня не является показателем. И Макгрегор — не авторитет для меня, — цитирует vesti.kz Нурмагомедова.

Мейвезер провел на профессиональном ринге 50 боев, во всех одержал победы.