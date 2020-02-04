Хабиб Нурмагомедов: «Я не конфетка, чтобы всем нравиться»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Каспийске заявил, что никогда не ставил перед собой цель нравиться публике.

— Я не знаю, статистику я не веду — кому я нравлюсь или не нравлюсь, — отметил Нурмагомедов. — Я же не конфетка, чтобы всем нравиться. Есть люди, которым мое мировоззрение... Они на это смотрят с негативной точки зрения. Я точно так же смотрю на них. Я никому не говорю, что кому-то должен нравиться. И к этому никогда не стремился. Я что делал — заходил в октагон и бил соперников. И все остальное пришло само. Этот вид спорта устроен так, что если ты становишься чемпионом, ты становишься популярным. А когда становишься популярным, то кому-то ты нравишься, а кому-то — не нравишься. Особенно когда ты долгое время не проигрывал.

— Вообще, со времен гладиаторов всегда так было — когда человек выигрывает, выигрывает, выигрывает, всегда интересно посмотреть, как он падает, — сказал Хабиб. — Потому что они долгие годы видели, как он выигрывает. Сейчас же зрелища хотят, так? Вот, это зрелищно, когда чемпион падает (сразу после этих слов Хабиба с кресла упал рюкзак — с грохотом). Видишь, что-то упало!

18 апреля в Нью-Йорке 31-летний Нурмагомедов проведет бой с американцем Тони Фергюсоном на шоу UFC 249. (Илья Андреев)