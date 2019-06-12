Хабиб Нурмагомедов: "В Абу-Даби меня принимают почти как в Дагестане"

Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции перед боем с Дастином Порье сказал, что не удивлен, что поединок пройдет в ОАЭ.

- Меня принимают в Абу-Даби почти как в Дагестане, поэтому я не удивлен, что турнир проходит именно там, - сказал Нурмагомедов. - Не удивлен, что UFC вышли на контракт с Абу-Даби. Перед тем, как этот бой был анонсирован, я говорил с важными людьми из ОАЭ, они говорили, что работают над этим шоу. Это будет большое шоу.

Напомним, что поединок Нурмагомедова и Порье состоится 7 сентября. (Михаил Потапов)