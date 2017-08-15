23:15 15 августа | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Хабиб Нурмагомедов: "Проблема применения силы бойцами будет существовать, пока руки и ноги профессионалов не приравняют к холодному оружию"

2

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов выразил мнение, что проблема применения силы будет существовать, пока не примут закон, который приравняет руки и ноги профессионалов к холодному оружию.

По его словам, данный закон давно принят в Соединенных Штатах Америки. При этом Нурмагомедов призвал не привлекать спортсменов к решению бытовых вопросов, требующих физического воздействия.

- Эта проблема будет возрастать до тех пор, пока не будет закона о том, что руки и ноги профессионального бойца - это холодное оружие, - приводит "Кавказ сегодня" слова Нурмагомедова. - Сами за собой следите, и не зовите бойцов на разборки. Мы все должны принимать участие в решении этого вопроса.

Дополнительная информация

http://kavtoday.ru/40389

2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Friendship07

Полностью согласен !!! Молодец Хабиб. Даже не ожидал от него такого зрелого мнения..

00:02

sailor1990

какая ересь

23:42 15 августа