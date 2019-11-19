Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Хабиб Нурмагомедов предупредил фанатов о мошенниках, использующих его имя

10:58
Теги:

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram не в первый раз предостерег своих подписчиков от мошенников, использующих его имя.

31-летний боец — самый популярный россиянин в Instagram — на его страницу подписано более 18 миллионов человек.

— У меня директ разрывается вопросами про какой-то конкурс, я не провожу никакой конкурс, пожалуйста, не отправляйте свои деньги мошенникам. И передайте это другим, — написал Нурмагомедов.

Менеджер Нурмагомедова — о заработках Хабиба //
Бой Хабиба в России: когда, где, с кем, сколько это стоит

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B5CgPADq-nY/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир