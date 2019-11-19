Хабиб Нурмагомедов предупредил фанатов о мошенниках, использующих его имя
10:58
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram не в первый раз предостерег своих подписчиков от мошенников, использующих его имя.
31-летний боец — самый популярный россиянин в Instagram — на его страницу подписано более 18 миллионов человек.
— У меня директ разрывается вопросами про какой-то конкурс, я не провожу никакой конкурс, пожалуйста, не отправляйте свои деньги мошенникам. И передайте это другим, — написал Нурмагомедов.
Менеджер Нурмагомедова — о заработках Хабиба //
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