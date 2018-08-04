Хабиб Нурмагомедов: "Переговоры закончились, впереди интересные 2 месяца"

Россиянин Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что договоренность с Конором Макгрегором по бою была достигнута. Поединок назначен на 6 октября.

"Переговоры закончились, впереди интересные 2 месяца", - написал Нурмагомедов в Твиттере.

Бой Нурмагомедов – Макгрегор состоится 6 октября