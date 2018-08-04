Хабиб Нурмагомедов: "Переговоры закончились, впереди интересные 2 месяца"
Россиянин Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что договоренность с Конором Макгрегором по бою была достигнута. Поединок назначен на 6 октября.
"Переговоры закончились, впереди интересные 2 месяца", - написал Нурмагомедов в Твиттере.
Dana don’t be bulshit ?– khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 3 августа 2018 г.
The deal is done.
Переговоры закончились, впереди интересные 2 месяца.#wewillsee #победатолькоотВсевышнего https://t.co/n3KumwygI2
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