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4 августа 2018, 02:12

Хабиб Нурмагомедов: "Переговоры закончились, впереди интересные 2 месяца"

Евгений Козинов
Корреспондент
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Россиянин Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что договоренность с Конором Макгрегором по бою была достигнута. Поединок назначен на 6 октября.

"Переговоры закончились, впереди интересные 2 месяца", - написал Нурмагомедов в Твиттере.

Бой Нурмагомедов – Макгрегор состоится 6 октября

Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов
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