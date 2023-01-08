Завуров: «Хабиб продолжит двигать Eagle FC и финансировать школу им. А. Нурмагомедова»

Хабиб Нурмагомедов не планирует продавать промоушен Eagle FC, а также продолжит финансировать школу единоборств им. Абдулманапа Нурмегомедов. Об этом «СЭ» сообщил президент Eagle FC, троюродный брат Нурмагомедова Шамиль Завуров.

— Eagle FC — мы будем продолжать его двигать. Потому что мы понимаем: если Хабиб уйдет, организация завтра же развалится. Она держится на Хабибе. Пока что мы будем Eagle FC двигать. Там очень много молодых ребят, очень много ребят выступает, поэтому не хочется так взять и это оставить. Но если со временем Eagle FC будет так же забирать у него время, конечно, он завтра скажет: «Извините, я же не для этого с ребятами говорил». Поэтому нам придется его немного освободить, не слишком занимать. Как президент, не буду постоянно его на все турниры звать. Если в таком формате, я надеюсь, все нормально у нас будет. Пока что у нас такой план. Посмотрим, что будет дальше.

— А Eagle FC у него много времени отнимает?

— На самом деле, не так много. Например, приезжаем на два-три дня на один турнир. Максимум три-четыре дня занимает. Он приехал, посмотрел турнир, поддержал ребят. Мы тоже старались не всегда его затягивать, не всегда приглашать, какие-то турниры старались делать без него. Но ты сам понимаешь: когда Хабиб присутствует, какой ажиотаж. Тем более, мы каждый год делаем турнир памяти Абдулманапа. Очень многие ребята тоже этим вопросом задаются: «А что с Eagle FC?» Понятно, Ислам [Махачев] — чемпион, такой боец, который может без Хабиба поехать и сделать сборы. Прийти, подраться. Хавьер [Мендес] там, все ребята там. Другие ребята смогут подраться, но промоушену Eagle FC будет тяжело без Хабиба. Даже не тяжело — я думаю, он просто развалится.

— Вы упомянули строительство базы в Сильди. Она же возводится на деньги Хабиба, насколько я знаю?

— Да, Хабиб сам ее строит. Абдулманап начал ее строить, а Хабиб продолжил строить, за свой счет. Она уже почти закончена, остались во дворе какие-то работы. Ислам же в прошлый раз первую подготовку провел там. Но сейчас, конечно, холодно, дороги еще не полностью готовы, они поехали сейчас в Приэльбрусье. Думаю, в следующем году вот такие сборы [в горах] мы будем проводить там. И молодые ребята будут туда ездить. Потому что она увеличилась: изначально ее строили на 30-40 человек, а сейчас где-то на 100 человек она уже рассчитана.

— А школа имени Абдулманапа Нурмагомедова — она же тоже, получается, на Хабибе? Я имею в виду финансовое обеспечение.

— Полностью на Хабибе.

— И, соответственно, он продолжит этим заниматься? Это же тоже индустрия ММА.

— Он же не бросит школу. Он ребятам озвучил, что сегодня или завтра, если он с кем-то не поедет, чтобы ребята не обижались. С кем-то поехал, с кем-то не поехал. Потому что команда большая.В январе Умар подерется, в феврале — Ислам, в марте — Усман, потом — Тагир. Потом снова Умар. По кругу это все, — сказал Завуров «СЭ».