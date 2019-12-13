Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмегомедов заявил на пресс-конфернции в Краснодаре, что его удивляют разговоры о том, что ирландец Конор Макгрегор получит реванш с ним, если победит американца Дональда Серроне. Ранее вероятность реванша Нурмагомедов — Макгрегор допустил глава UFC Дана Уайт.

Бой между Макгрегором и Серроне пройдет 18 января в Лас-Вегасе на шоу UFC 246. 6 октября 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора на турнире UFC 229, защитив титул чемпиона. Россиянин проведет ближайший бой 18 апреля на шоу UFC 249 в Нью-Йорке, его соперником станет американец Тони Фергюсон.

— В январе будет бой Дональд Серроне — Конор Макгрегор. Кто сильнее на ваш взгляд? — спросили у Хабиба.

— В последних 10 боях Серроне проиграл, по-моему, в семи. И тот тоже... скажем так, вторая лига. Вообще неинтересен. Меня удивляет, что говорят, что если он выиграет в этой паре, а я — у Фергюсона, то будет реванш. С кем драться — я принимаю решение. Думаю, чтобы встретиться с ним (с Макгрегором) снова, ему надо сперва согнать вес до 70 килограммов, и сделать так, как я сделал — 10 боев победной серии. Тогда мы подумаем о реванше. А пока пусть выигрывает у второсортных бойцов. (Екатерина Потапова)