Хабиб Нурмагомедов: "Фергюсон заслужил титульный бой, но сначала нужно пройти Порье"

Российский боец Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции перед боем с Дастином Порье еще раз дал понять, что в будущем хотел бы подраться с Тони Фергюсоном.

- После боя у меня будет месяц отдыха, а в октябре вернусь к тренировкам. Тони Фергюсон точно заслужил титульный бой, в этом нет сомнений. Но сначала мне нужно провести поединок с Дастином, будет очень сложно, я уважаю его. Бой в России? Я хочу подраться в России, конечно. Но в России не проводятся турниры pay-per-view, а я - чемпион, и сейчас участвую только в таких. Когда такой турнир состоится в России - это надо спросить у людей из UFC. Может, уже следующий будет таким, кто знает.

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби. (Михаил Потапов)