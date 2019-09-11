Хабиб не стал лидером рейтинга UFC после победы над Порье

Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не поднялся на вершину рейтинга организации. На данный момент он занимает второе место.

В новом рейтинге вне зависимости от весовой категории первым идет американец Джон Джонс. Хабиб идет вторым, а на третьем месте еще один представитель США Генри Сехудо.

Ранее Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье в главном поединке UFC 242. Он одержал победу удушающим приемом в третьем раунде. Другой бывший соперник Хабиба Конор Макгрегор на 11-й строчке.