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«Готов сжечь коронавирус». Орловский выложил видео с огнеметом

05:27
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Белорусский боец UFC Андрей Орловский опубликовал в Instagram видео, где на одной из улиц США испытал огнемет. Он рассчитывает, что жена подарит ему такую штуку на день рождения.

«Я готов сжечь Covid-19. Я знаю, что попрошу у своей жены на день рождения. Кстати, это отличное устройство для социального дистанцирования. Если любимая жена купит эту игрушку, тогда я смогу поджарить Covid-19», — подписал пост Орловский.

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