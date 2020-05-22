«Готов сжечь коронавирус». Орловский выложил видео с огнеметом

Белорусский боец UFC Андрей Орловский опубликовал в Instagram видео, где на одной из улиц США испытал огнемет. Он рассчитывает, что жена подарит ему такую штуку на день рождения.

«Я готов сжечь Covid-19. Я знаю, что попрошу у своей жены на день рождения. Кстати, это отличное устройство для социального дистанцирования. Если любимая жена купит эту игрушку, тогда я смогу поджарить Covid-19», — подписал пост Орловский.