Гонщик Мазепин рассказал о любви к ММА и занятиях гимнастикой

Пилот «Хааса» Никита Мазепин сказал, что ММА — один из его любимых видов спорта. Гонщик в следующем сезоне будет выступать в «Формуле-1».

«Я очень люблю MMA. Это один из моих любимых видов спорта с самого детства. У меня было три вида спорта в 6 лет, которыми я занимался: спортивная гимнастика, боями и гонками, — сказал Мазепин в эфире «Матч ТВ». — Последнее — это абсолютная случайность. Любил быстрые машины, мне это нравилось. Потом это переросло в соревнования, переехал в Италию и как-то все сложилось».

21-летний россиянин подписал контракт с «Хаасом» перед началом нового сезона.