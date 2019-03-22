Гога Шаматава проведет бой против Расула Албасханова

Известный краснодарский боец ММА, чемпион Европы и мира Гога Шаматава получил в соперники несокрушимого "первого номера" ACA Расула Албасханова из Грозного. Супер-бой пройдет 30 марта в Краснодаре на турнире ACA 94.

Президент лиги ACA Алексей Яценко прокомментировал предстоящий поединок.

- Такого непредсказуемого противостояния в наилегчайшем весе не было давно. Расул Албасханов - яркий представитель школы вольной борьбы. Имеет большой опыт титульных поединков с сильнейшими соперниками, что делает его бесспорным фаворитом в его весе. Перед Шаматавой стоит непростая задача: сдержать Расула, заряженного на победу сабмишном за счет борцовской техники.

Но Албасханов не ограничивается только работой в партере, легко отражает прессинг в стойке. Главное, что уже ясно, Гоге предстоит нелегкое испытание. Это делает поединок шикарнейшим зрелищем, где с одной стороны - опаснейший и супер-техничный ударник, с другой - мастер партера с отличными навыками ударника и хорошей защитой. Каждый будет стараться доминировать и может финишировать соперника в любую секунду.