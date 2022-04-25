Тренер Чимаева: «Если бы у Хамзата были проблемы с кардио, он не выиграл бы у Бернса»

Главный тренер Хамзата Чимаева Андреас Микаэль не согласен с теми, кто называет его бойца невыносливым.

«Представьте, если вы бежите дистанцию 3 км в темпе стометровки, -сказал Микаэль на шоу The MMA Hour. — Каждые 100 метров вы выкладываетесь на полную. Что произойдет? Вы устанете раньше времени. Хамзат вкладывался в каждый удар с самого начала, он очень хотел нокаутировать его. Он хотел всем показать, вот он я, я здесь, чтобы снести его. Но Бернс не просто так оказался в клетке. Те, кто на второй строчке рейтинга, первой, чемпионы — они там, потому что они жесткие. Они жесткие, и поэтому нужно уважать их.

Когда ты это понимаешь, а это приходит с опытом, у тебя есть терпение, чтобы работать в такой ситуации. И если у тебя есть это терпение, вот тогда ты можешь финишировать соперника в 1-м или 2-м раунде. Если бы у Хамзата не было выносливости, он бы не выиграл этот бой. Все проходят через испытания. Почему сейчас никто не вспоминает, что Махачев был нокаутирован в 1-м раунде на турнире, где дрался Александр с Кормье? Почему никто не вспоминает бой Хабиба с Тибау?

Все проходят через испытания, и то, как вы переносите их, показывает, что вы за боец. Ни при каких раскладах мы не проиграли этот поединок. И я не понимаю, как они считают значимые удары. Удар в блок — это значимый удар? Хамзат заблокировал кучу его ударов. В боксе, например, удары в блок не считаются за значимые».

9 апреля Чимаев победил Гилберта Бернса единогласным решением на UFC 273.