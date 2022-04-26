Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо в ходе разговора на подкасте The Triple C& Schmo Show поделился мнением о поступке Майка Тайсона, избившего человека, который доставал его во время полета на самолете.

Генри Сехудо: В день этой истории мы тусили с Майком в Сан-Франциско, праздновали 4/20, Международный день травы. Ходили в Hippie Hill, там собралось 40 000 человек. Честно, весь следующий день я спал, потому что никогда в жизни не курил столько травы и не ел столько грибов.

Schmo: И вечер этого дня, что вы провели с Майком, случился инцидент в самолете с фанбоем. Как все было — вы вместе вроде поехали в аэропорт, а что случилось потом

Генри Сехудо: Мы поехали в аэропорт, я летел в Финикс, он в Майами. По дороге в аэропорт Майк был в таком счастливом настроении, в котором я никогда не видел его. Он просто сиял. Перед тем как мы все распрощались, он всех обнял, поцеловал. Этот парень в самолете реально пересек черту. И ему повезло, потому что если уж вы имеете дело с Майком, то лучше иметь дело с ним, когда он на грибах и траве. Если он не на них, он может быть совсем другим человеком (смеется)... Менеджер Майка Трой, который держал его, оттаскивал от этого парня, сказал мне, что этот парень пересек черту, когда уже достал бутылку с водой и стал лить на Майка сзади. Вот тут Майк уже не выдержал и выбросил 30-панчевое комбо еще до того, как они стали снимать это на телефон (смеется).

Schmo: Как бы ты поступил на месте Майка?

Генри Сехудо: Не знаю... Скорее всего, повел бы себя скромно. Не знаю, когда так машут красной тряпкой, тяжело... Но я бы не смог повести себя так, как Майк. Я не настолько безумный (смеется). А Майку пофиг, он может навтыкать тебе на глазах всего мира.