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25 апреля, 23:05

Тренер Чимаева: «Не согласен, что Хамзат перетренировывается»

Главный тренер Хамзата Чимаева прокомментировал мнение, что его боец чрезмерно много тренируется
Никита Горшенин
Корреспондент
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Главный тренер Хамзата Чимаева Андреас Микаэль прокомментировал мнение, что его боец чрезмерно много тренируется.

«Я видел, что люди после боя говорили, что Хамзат перетренировывается, - сказал Микаэль на шоу The MMA Hour. - Нет, он абсолютно не перетренировывается. Вы бы видели, что он делал в зале за неделю до боя. Нам непросто найти ему партнеров, не все могут выдержать его темп, не все могут пахать так, как он. Никто так не может. Благослови Господь тех, кто помогал нам в этом кэмпе, я очень им благодарен. Вы должны понимать, если вы хотите безумных результатов, вы сами должны стать безумным. Если вы будете тренироваться, как все, то и результаты у вас будут, как у всех.

Есть люди, которые ходят в гору каждый день по 13 часов в день, с поклажей в 100 кг за спиной, и они не устают, им нормально. Если просить кого-то тренироваться 4 часа в день — это перетренированность... И я даже не говорю о 4 часах высокой интенсивности. Послушайте, я принимал участие в составлении тренировочной программы для олимпийцев. И мы придерживаемся этого режима. И это нелегкий режим. Конечно, нелегкий, а как иначе?»

9 апреля Чимаев победил Гилберта Бернса единогласным решением на UFC 273.

 

Хамзат Чимаев
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