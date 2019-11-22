Глава UFC отреагировал на заявление Мейвезера о возвращении
14:46
Президент UFC Дана Уайт в своем Instagram репостнул сообщение американского боксера Флойда Мейвезера. Последний ранее сообщил о возвращение в спорт и заявил, что он вместе с Уайтом готовит на следующий год захватывающее событие.
Напомним, что Мейвезер уже дрался по правилам бокса с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором. Кроме того, ходили слухи о том, что американец может провести бой с действующим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
Мейвезер работает с главой UFC над захватывающим событием
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...