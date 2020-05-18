Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

«Хороших новостей нет». Камил Гаджиев — о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова

17:38
Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы. Фото "СЭ"
Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы. Фото "СЭ"

Глава промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. 25 апреля стало известно о госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы. В начале мая его доставили в один из госпиталей Москвы с пневмонией. Сообщалось, что тренер провел в коме неделю после инсульта.

— К сожалению, ситуация там тяжелая, — сказал Гаджиев. — Я не слышал ни о какой положительной динамике. Хороших новостей нет. Правда ли, что он вышел из комы, но не разговаривает? Насколько я знаю, да. Но все новости о нем сейчас на уровне слухов, к нему никого не пускают. (Михаил Потапов)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир