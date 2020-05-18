Глава промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. 25 апреля стало известно о госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы. В начале мая его доставили в один из госпиталей Москвы с пневмонией. Сообщалось, что тренер провел в коме неделю после инсульта.

— К сожалению, ситуация там тяжелая, — сказал Гаджиев. — Я не слышал ни о какой положительной динамике. Хороших новостей нет. Правда ли, что он вышел из комы, но не разговаривает? Насколько я знаю, да. Но все новости о нем сейчас на уровне слухов, к нему никого не пускают. (Михаил Потапов)