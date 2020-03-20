«Глава федерации сказал: «Только не он». Александра Емельяненко не допустили до турнира по боксу

Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» рассказал о том, как был недопушен на турнира по боксу во время тренировочного сбора в Анапе.

— Не знаю, как боксируют кандидаты, даже не знаю свой уровень в плане бокса, — отметил Емельяненко. — Знаю, что когда хотел заявиться на мастерский турнир, почему-то президент федерации бокса Умар Кремлев сказал: «Нет, только не Емельяненко». На вопрос, почему, отвечал: «У него даже звания кандидата в мастера спорта нет».

— Когда это было?

— Как раз, когда я тренировался в Анапе, проходил мастерский турнир. Он специально прислал человека из Москвы, который проконтролировал, чтобы меня не выставляли. У меня буквально до этого был спарринг с парнем, я думал, он любитель. Пришла такая группа здоровья, увидел самого большого, сказал: «Давай поработаем?». Я его аккуратно побил, побуцкал. Смотрю — он задышал, устал. У меня тогда особо нагрузок не было, плюс тренировка подходила к концу. Кто-то из тренеров сказал: «Неплохо ты отбоксировал». Ответил: «Да это парень молодец». А мне начали объяснять, что он международник, действующий боец, стали перечислять его регалии. Думаю: «Ооо, слабенькие у нас международники пошли».

На счету 38-летнего Емельяненко — 28 побед, 7 поражений и 1 ничья в ММА. Статистика бойца в профессиональном боксе: 1 победа и 1 ничья. (Илья Андреев)

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