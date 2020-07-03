Гаджи Гаджиев: «Абдулманап Нурмагомедов заслужил переименования стадиона в его честь»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, и любви их семьи к футболу. Нурмагомедов-старший скончался в Москве в возрасте 57 лет.

— Очень прискорбное известие. Возраст Абдулманапа позволял ему пожить еще на благо спорта и людей, — сказал Гаджиев. — Он отличался не только тем, что был блестящим тренером и воспитателем, но и настоящим гражданином. Воспитал не только своего сына, которым гордится вся Россия, но ещё и целую плеяду правильных молодых ребят — качественных людей. Абдулманап — большая личность.

— Вы были лично с ним знакомы?

— Был с ним знаком, но контактировали мы крайне редко в силу того, что я долгое время жил за пределами Дагестана. Только в последнее время, вернувшись домой, несколько раз встречались. Да, и то мельком — в спорт комитете поговорили коротко.

— У него был интерес к футболу?

— Да, он был советником президента по спорту Республики. Он часто принимал участие в обсуждениях именно футбольных вопросов. В частности, когда принималось решение о вхождении в Махачкалу филиала академии московского «Динамо». Как говорят в народе, Абдулманап вложил свои пять копеек, чтобы это произошло. С моей точки зрения, это был очень важный шаг для дагестанского футбола.

— Как Абдулманап реагировал на то, что сейчас происходит с «Анжи»?

— Конечно, негативно. И он и его сын любят футбол. Вообще у нас большинство бойцов поддерживают отношения с футболистами, любят поиграть с мячом. Это было и раньше, и сейчас. Еще в 70-х годах, когда я работал в махачкалинском «Динамо», борцы всегда проводили разминку, играя в футбол по полчаса. Да, и сейчас они очень любят поиграть. Кстати, сам Хабиб очень неплохо всегда показывал себя на поле. Отношение его отца к спорту и футболу в частности, как одному из самых популярных его видов, всегда было правильным.

— Многие говорили, что в Дагестане первое время не очень серьезно относились к ситуации с коронавирусом. Болезнь Абдулманапа и призыв Хабиба к дисциплине что-то изменили в республике?

— Хабиб — очень большая личность в Дагестане. К его голосу прислушивается большинство. Далеко не каждый известный человек может сказать так, чтобы три четверти населения его послушали — это сложно. Не каждого известного политика будут слушать. Его отец тоже был очень уважаемой фигурой. Мы не можем точно знать, какая часть населения Дагестана прислушалась к Хабибу и перестала осуществлять необдуманные действия. Но можно точно сказать, что его услышали очень многие.

— Абдулманап долгое время прославлял Дагестан. Он заслужил, чтобы в его честь переименовали один из дворцов спорта или стадионов в республике?

— Думаю, да. Он заслуживает такого уважения. Его имя должно быть сохранено в народной памяти. Это общепринятые нормы, которые существуют в обществе, эти шаги должны быть сделаны.

— Вы на заседании комитета по спорту предложите эту инициативу?

— Мне кажется, там найдутся люди, которые это предложат, а если нет, то можно будет обсудить эту тему. Думаю, к этому придут и без моего участия. Мне, как и другим относительно известным людям в спортивных кругах, важно будет все это поддержать. (Севастиан Терлецкий)