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Фигейредо срочно госпитализирован после боя с Морено

10:38

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо был срочно госпитализирован после боя с Брэндоном Морено, сообщил на пресс-конференции президент лиги Дана Уайт.

Поединок между Фигейредо и Морено состоялся на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе и закончился вничью, благодаря чему бразилец сохранил за собой чемпионский титул.

На счету 32-летнего Фигейредо 20 побед, 1 поражение и 1 ничья в ММА. У 27-летнего мексиканца Морено — 18 побед, 5 поражений и 2 ничьих.

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