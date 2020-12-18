Фергюсон резко отреагировал на слухи о его увольнении из UFC

Американский боец Тони Фергюсон отреагировал на слова бывшего судьи UFC Джона Маккарти, заявившего, что Фергюсона уволят из UFC после двух поражений подряд.

«Хочу ответить Джону Маккарти и Панку (экс-бойцу UFC Джошу Томсону, гостем подкаста которого стал Маккарти — прим. «СЭ»). Нет, меня, ***, не уволят. Джош — завязывай, я же уже надрал тебе задницу (Фергюсон победил Томсона в 2015 году — прим. «СЭ»). Не начинай опять. Фанаты любят меня и хотят видеть, как я снова дерусь. Я тоже люблю болельщиков», — сказал в прямом эфире в Instagram Фергюсон.

На счету Фергюсона 25 побед и 5 поражений в ММА. В мае 2020 года он проиграл поединок Джастину Гэтжи, а 13 декабря уступил Чарльзу Оливейре.