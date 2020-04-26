Фергюсон подписал контракт на бой с Гэтжи

Американский боец UFC Тони Фергюсон поставил подпись под соглашением на бой против своего соотечественника Джастина Гэтжи. Их бой состоится в рамках турнира UFC 249 в Джексонвилле, который намечен на 9-е мая.

Об этом боец сообщил в своем аккаунте в сети Instagram. Сам Гэтжи ранее уже также подписал контракт на бой с Фергюсоном. Бойцы будут оспаривать титул временного чемпиона организации в легкой весовой категории.

Напомним, что изначально Фергюсон должен был проводить бой против действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.