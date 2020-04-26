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Фергюсон подписал контракт на бой с Гэтжи

10:47
Тони Фергюсон. Фото Instagram.
Тони Фергюсон. Фото Instagram.
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Американский боец UFC Тони Фергюсон поставил подпись под соглашением на бой против своего соотечественника Джастина Гэтжи. Их бой состоится в рамках турнира UFC 249 в Джексонвилле, который намечен на 9-е мая.

Об этом боец сообщил в своем аккаунте в сети Instagram. Сам Гэтжи ранее уже также подписал контракт на бой с Фергюсоном. Бойцы будут оспаривать титул временного чемпиона организации в легкой весовой категории.

Напомним, что изначально Фергюсон должен был проводить бой против действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

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