Ферейра победил Петтиса на UFC 246 удушающим приемом

Экс-чемпион UFC в легкой весовой категории Энтони Петтис на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе (США) проиграл Диего Феррейре. Бразилец победил американца во втором раунде удушающим приемом.

32-летний Петтис (22-10 в ММА) провел два поединка в полусредней весовой категории. В марте он нокаутировал Стивена Томпсона, а в августе потерпел поражение решением судей в бою с Нейтом Диасом. 35-летний Феррейра (17-2) одержал шестую победу подряд.

В главной схватке вечера ирландец Конор Макгрегор встретится с американцем Дональдом Серроне. Бой пройдет в полусреднем весе — привычном для Ковбоя.