Фелдер заявил, что бой с Хукером может стать последним для него

Американский боец ММА Пол Фелдер после поединка против австралийца Дэна Хукера на турнире UFC Fight Night 168 в Окленде (Новая Зеландия) сообщил, что этот бой может стать для него последним. Хукер победил раздельным решением судей. Спортсмены выступают в легком весе.

— Это может быть конец для меня, — цитирует американца MMA Fighting. — У меня дома четырехлетний ребенок, который скучает по мне каждый раз, когда я уезжаю, как сейчас.

35-летний Фелдер потерпел пятое поражения в ММА при 17 победах (10 нокаутов). У 30-летнего Хукера 20 побед (10 нокаутом) и восемь поражений.