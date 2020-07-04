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Федун выразил соболезнования близким Абдулманапа Нурмагомедова

00:28
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«Спартак» опубликовал на официальном сайте соболезнования президента клуба Леонида Федуна по поводу смерти известного тренера по ММА Абдулманапа Нурмагомедова.

«Ушел из жизни Абдулманап Нурмагомедов, давний болельщик «Спартака» и великий тренер, благодаря которому вся страна и я в том числе полюбили смешанные единоборства. Знаю, что ему нравилась великая команда 80-х, он сравнивал ее с «Барселоной». А все мы восторгались его тренерскими талантами.

Жизнь Абдулманапа — пример того, как один человек может сделать мир вокруг себя лучше. В этот трагический момент хочу пожелать Хабибу и его семье мужества, которое всегда было присуще Нурмагомедовым. Двери «Спартака» для вас открыты, вы не одни", — говорится в тексте.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-07-03-leonid_fedun_vyrazil_soboleznovaniya_blizkim_abdulmanapa_nurmagomedova/

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