Федун выразил соболезнования близким Абдулманапа Нурмагомедова
«Спартак» опубликовал на официальном сайте соболезнования президента клуба Леонида Федуна по поводу смерти известного тренера по ММА Абдулманапа Нурмагомедова.
«Ушел из жизни Абдулманап Нурмагомедов, давний болельщик «Спартака» и великий тренер, благодаря которому вся страна и я в том числе полюбили смешанные единоборства. Знаю, что ему нравилась великая команда 80-х, он сравнивал ее с «Барселоной». А все мы восторгались его тренерскими талантами.
Жизнь Абдулманапа — пример того, как один человек может сделать мир вокруг себя лучше. В этот трагический момент хочу пожелать Хабибу и его семье мужества, которое всегда было присуще Нурмагомедовым. Двери «Спартака» для вас открыты, вы не одни", — говорится в тексте.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-07-03-leonid_fedun_vyrazil_soboleznovaniya_blizkim_abdulmanapa_nurmagomedova/