Федор Емельяненко впервые прокомментировал поражение брата от Дацика

Легендарный российский боец, президент Союза ММА России Федор Емельяненко в интервью «СЭ» прокомментировал поражение своего младшего брата Александра Емельяненко от Вячеслава Дацика.

Боксерский бой между Емельяненко и Дациком состоялся 24 сентября на турнире Hardcore Boxing, Александр проиграл нокаутом уже на 13-й секунде поединка.

— С какими эмоциями смотрели непродолжительный бой между вашим братом Александром и Вячеславом Дациком?

— О финале этого поединка я узнал утром в новостях. Узнал исход, мне стало удивительно, как такое произошло, и затем посмотрел [бой] в записи. Какие могут быть эмоции... Негативные только.

— Стоит ли Александру и дальше проводить бои? Что бы ему посоветовали? У него в начале ноября должен быть бой с главой промоушена Arena Сергеем Еркаевым.

— Я бы посоветовал Александру в своей душе навести порядок и изменить образ жизни. Тогда уже можно говорить о каких-то боях.

— Визуально он в хорошей форме. Стал похож на бойца.

— Я вижу немножко другое. Вы же понимаете, что внешний вид — этого недостаточно, чтобы побеждать.