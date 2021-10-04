Экс-чемпион Pride и Rings в тяжелом весе Федор Емельяненко в интервью «СЭ» заявил, что готов отпустить своих бойцов на подготовку в США, но не видит в этом смысла.

— Я никого из ребят на привязи не держу. Как и в тренировочном процессе. Я не могу дать им всего. Да, я что-то знаю, на что-то могу обратить внимание, но всего я не умею. Если они где-то что-то увидят, захотят потренироваться или перейти куда-то — пожалуйста. Если это как-то поможет их росту — я никого не держу. Отношения у нас близкие, семейные. Я сказал ребятам, что если в финансовом или техническом плане им будет где-то лучше , то я не вижу смысла держать спортсмена, если у него есть возможность для движения вперед. Я хочу, чтобы они развивались и чтобы у них в семьях было все благополучно.

— А видите смысл в том, чтобы кто-то из вашей команды поехал на тренировочный сбор в США?

— Если им захочется.

— Никто не изъявлял желания?

— Я пока не вижу, чтобы там [в США] было что-то такое, чего нет у нас на тренировках.