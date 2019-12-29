Федор Емельяненко: «Думаю, бой остановили вовремя, потому что я мог его жестко добить»

Российский боец ММА Федор Емельяненко рассказал о поединке в тяжелом весе с Куинтоном «Рэмпейджем» Джексоном. Россиянин нокаутировал соперника в первом раунде на турнире Bellator 237 в Японии.

— Я знал, что Рэмпейдж очень хорошо защищается, — сказал после боя Емельяненко. — Думал, что часть поединка у нас пройдет лежа. Когда начали двигаться, я понял, что быстрее, гораздо лучше чувствую дистанцию. Поэтому не было смысла переходить в партер. Конечно, у него колоссальный опыт, огромное количество боев, побед. У него очень тяжелый удар. Я понимал, что ни в коем случае нельзя попадать под его удар. Поэтому выцеливал его, постоянно искал цель. Первое время у него хорошо получалось защищаться.

Думаю, бой остановили вовремя, потому что я мог его жестко добить. После моего удара Рэмпейдж начал падать плашмя.

Я знал, что Рэмпейдж раньше не падал. В какой-то степени была мысль, что его трудно нокаутировать. Но когда мы начали работать в бою, я понял, что могу его поймать.