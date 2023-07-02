Фахретдинов: «Кто там говорил, что у меня скучные бои, кто это сказал?»

Российский боец Ринат Фахретдинов прокомментировал победу над американцем американца Кевином Ли в предварительном карде UFC on ESPN 48.

«Вы не забывайте, что мы новое поколение, мы здесь лучшие бойцы Кевину Ли большое уважение, он очень сильный боец, очень сильно готовился под него, у меня никогда не было такой хорошей подготовки, я тренировался, я каждый день смотрел его фотографии бои, как он выключил Гиллеспи, и я был мотивирован, я очень хотел этого боя.

Кто там говорил, что у меня скучные бои, кто это сказал? Ребят, я могу бить, могу бороться, все зависит от установки тренера. Надо будет бороться, я буду бороться. Надо будет выключить — я выключу. Я знал, что мои навыки сильнее, наша борьба лучше, была установка в первом раунде его замучить, отвозить, чтобы он устал, и во втором-третьем, как говорил мой тренер Паррумпа, закончить его», — сказал Фахретдинов в октагон-интервью.

Поединок в полусреднем весе завершился победой Фахретдинова сабмишеном на 55-й секунде первого раунда.

На счету 31-летнего Фахретдинова 21 победа и одно поражение, у 30-летнего Ли 18 побед при 8 поражениях.