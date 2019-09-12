Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Емельяненко ответил на вызов штангиста, который вступился за Кокляева

21:13
Теги:

Российский боец ММА Александр Емельяненко ответил на вызов штангиста Павла Дружинина, принявшего предложение спортсмена. Ранее Емельяненко предложил пауэрлифтеру Михаилу Кокляеву привести с собой на бой «еще 10 человек».

— Какой он вызов принимает? Я посмотрел этот вызов его. До боли смешной, — цитируют Емельяненко «Известия» со ссылкой на эфир «Рен ТВ». — По его словам, предложение Дружинина стало для него «очередным анекдотом». — Все культуристы, все силачи, объединяйтесь и покажите, как вы неумело стоите на ринге! Да просто ха-ха! Я смеюсь ему в лицо, Павел Дружинин. Я думаю, что его заявление имеет отношение к этому термину. Хайп. Я не думаю, что он действительно так считает.

Ранее стало известно, что Емельяненко проведет бой с Кокляевым. Дата поединка пока не определена.

Дополнительная информация

https://iz.ru/920894/2019-09-12/emelianenko-otvetil-vstupivshemusia-za-kokliaeva-silachu

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир