Петр Ян: «Хочется вернуться на победную серию»

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-4) заявил, что его главная задача — победить Мераба Двалишвили (15-4), а уже затем думать о поясе чемпиона.

«В данный момент [моя задача] — выиграть следующий поединок. А дальше будет видно. Может нужна будет еще одна победа. Посмотрим. Пока не буду загадывать. Пока хочется вернуться на победную серию», — сказал Ян в интервью UFC Russia.

Ян подерется с Двалишвили 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.





