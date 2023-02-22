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Сегодня, 13:20

Петр Ян: «Хочется вернуться на победную серию»

Петр Ян заявил, что хочет вернуться на победную серию
Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-4) заявил, что его главная задача — победить Мераба Двалишвили (15-4), а уже затем думать о поясе чемпиона.

«В данный момент [моя задача] — выиграть следующий поединок. А дальше будет видно. Может нужна будет еще одна победа. Посмотрим. Пока не буду загадывать. Пока хочется вернуться на победную серию», — сказал Ян в интервью UFC Russia.

Ян подерется с Двалишвили 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.



Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
ММА
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