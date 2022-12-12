Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Р§Рњ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

12 декабря, 16:55

Эдгард Запашный: «У многих закралось впечатление, что Саша Емельяненко довел себя до такой кондиции, что теперь его может побить каждый»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Директор Большого московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный поделился своими ожиданиями от поединка между звездой отечественного MMA Александром Емельяненко и блогером Святославом Коваленко.

«У многих закралось впечатление, что Саша довел себя до такой кондиции, что теперь его может побить каждый. И вот именно в этом бою Саша должен, обязан доказать, что это не так», — сказал Запашный РЕН ТВ.

Поединок Емельяненко и Коваленко станет главным событием зимнего турнира и пройдет в формате «три раунда по три минуты».

Четыре боя по правилам ММА зрители смогут увидеть вечером 16 декабря в прямом эфире телеканала РЕН ТВ. Этот турнир подведет черту под сезоном-2022 в проекте «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

Источник: https://ren.tv/news/sport/1055598-zapashnyi-obiasnil-chto-obiazan-sdelat-emelianenko-v-boiu-s-kovalenko
Александр Емельяненко
3
0
Читайте также
Разборки вокруг трансляций лыжного Кубка России продолжаются. Что происходит?
ВАДА не хочет возвращать флаг России. Что не так на этот раз?
СМИ узнали о запрете КНР экспорта процессоров Loongson в РФ и другие страны
Врач рассказала, как избежать обвисания кожи при похудении
На границе с Россией задержали более 400 украинских националистов
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Долидзе заявил, что Блахович показал достойной бой с Анклаевым

Долидзе рассказал, что Херманссон не нанес ему особого урона
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости