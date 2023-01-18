Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 07:22

Петр Ян подерется с Двалишвили в главном поединке турнира UFC 11 марта

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Петр Ян.
Фото Global Look Press

Претендентый на легчайший вес Петр Ян и Мераб Двалишвили возглавят кард турнира UFC 11 марта в Лас-Вегасе.

Ян проиграл два боя подряд раздельным решением судей, в том числе титульный бой против Алджамейна Стерлинга.

Двалишвили выиграл восемь боев подряд, в том числе единогласным решением судей над бывшим чемпионом в полулегком весе Жозе Альдо в августе. Последнее его поражение было в 2018 году.

Мероприятие состоится через неделю после UFC 285 на T-Mobile Arena и за неделю до UFC 286 в Лондоне.

Петр Ян
0
Читайте также
На Australian Open — скандал с российским флагом. Его устроили украинцы
Роман Костомаров остается в состоянии медикаментозной комы
Испанский премьер рассказал о скрытых союзниках Путина в Европе
Американский финансист предрек уход эпохи доминирования доллара
В ДНР обвинили ВСУ в выдаче позиций польских наемников в Соледаре
Эксперт дал советы по продлению срока службы ноутбука
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Франсис Нганну: «Сейчас я вешу 124 кг. Не знаю, откуда Уайт взял информацию о 136 кг»

Джейк Пол поддержал Нганну: «Он навсегда останется чемпионом мира в тяжелом весе»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости