Монсон анонсировал бой против Александра Емельяненко в конце августа: «Он будет последним для меня»

Боец смешанного стиля Джефф Монсон рассказал «СЭ», что проведет бой с Александром Емельяненко в конце августа.

«Да, мы будем драться с Емельяненко предварительно в конце августа в Уфе. Точная дата будет определена в течение двух недель. Это будет мой последний бой. После Емельяненко я завершу с боями и уйду в политику», — сказал Монсон «СЭ».

На счету 52-летнего Монсона 60 побед, 26 поражений и 1 ничья в ММА. У 41-летнего Александра Емельяненко 29 побед, 10 поражений и 1 ничья.

В ноябре 2012 года Емельяненко проиграл Монсону в турнире M-1 Challenge в поединке по правилам ММА удушающим приемом во втором раунде. В феврале 2022 года Александр победил Монсона в бою на голых кулаках единогласным решением судей.