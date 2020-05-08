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Джастин Гэтжи: «Действия Нурмагомедова давно известны»

09:23
Джастин Гэтжи. Фото Instagram.
Джастин Гэтжи. Фото Instagram.
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Боец UFC Джастин Гэтжи сравнил стиль Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

— Каждый понимает, что будет делать Хабиб — он попытается вас сбить, прижать к стенке, — цитирует Гэтжи MMA Fighting. — Думаю, у него не выйдет взять меня в центре октагона, а у меня получится держаться подальше от ограды. Его стиль давно уже известен, а вот как победить Фергюсона, не знаю. Я попробую это выяснить, его разгадать сложнее.

Поединок Фергюсона (25-3) и Гэтжи (21-2) пройдет в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США). Мероприятие пройдет без зрителей.

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