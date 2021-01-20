Нурмагомед Нурмагомедов, дядя Хабиба Нурмагомедова, оценил дебют бойца Умара Нурмагомедова в UFC.

На турнире серии UFC Fight Night двоюродный брат Хабиба победил представителя Казахстана Сергея Морозова. Россиянин одержал победу во втором раунде удушающим приемом. Бой проходил в легчайшем весе.

На счету Умара Нурмагомедова стало 13 побед в ММА, для Морозова это поражение стало 4-м при 16 победах.

«Я ожидал победы Умара! Если только не случайность, удар шальной или еще что-то... Для меня он ничего нового не показал. Я просто поздравил его с победой. Один Бог знает, что будет дальше. Но перспектива у каждого хорошая, только нужно трудиться! Результат зависит от тренировок, будет тренироваться — все будет.

Когда ждать пояс UFC? Сейчас где-то минимум 3-4 месяца до второго боя, потом еще должен быть соперник. А там уже и из топ-10 с кем-то драться. Наверное, где-то год-полтора. Но нужно еще учитывать ситуацию в мире", — сказал Нурмагомедов «СЭ».

(Владислав Флегонтов)