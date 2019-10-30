Двукратная олимпийская чемпионка по боксу планирует выступать в ММА
13:55
Двукратная олимпийская чемпионка по боксу, чемпионка мира в средней и 2-й средней весовых категориях Кларесса Шилдс призналась, что не против провести поединок в турнире Bellator в следующем году.
«Планирую дебютировать в MMA в сентябре 2020-го, — приводит слова Шилдс bloodyelbow.com. — Я изучаю борьбу, собираюсь начать свою подготовку к смешанным единоборствам в следующем месяце и планирую выучить несколько ударов. Так что в сентябре следующего года я буду готова! Там женщины получают больше уважения и денег».
24-летняя Шилдс выигрывала золотые медали на Олимпиадах в 2012-м и 2016-м.
155 no lower https://t.co/6N6le4KAVo— ClaressaT-rexShields (@Claressashields) October 27, 2019
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