Двукратная олимпийская чемпионка по боксу планирует выступать в ММА

Двукратная олимпийская чемпионка по боксу, чемпионка мира в средней и 2-й средней весовых категориях Кларесса Шилдс призналась, что не против провести поединок в турнире Bellator в следующем году.

«Планирую дебютировать в MMA в сентябре 2020-го, — приводит слова Шилдс bloodyelbow.com . — Я изучаю борьбу, собираюсь начать свою подготовку к смешанным единоборствам в следующем месяце и планирую выучить несколько ударов. Так что в сентябре следующего года я буду готова! Там ж енщины получают больше уважения и денег».

24-летняя Шилдс выигрывала золотые медали на Олимпиадах в 2012-м и 2016-м.