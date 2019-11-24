Двоюродный брат Хабиба победил Гонсалеса на турнире в Ташкенте
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В Ташкенте (Узбекистан) завершился турнир по смешанным единоборствам GFC 20. В главном поединке вечера на Global Fighting Championship российский боец ММА Умар Нурмагомедов победил аргентинца Брайана Гонсалеса. Умар — брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
Россиянин одержал досрочную победу в первом раунде, применив удушающий прием. Он провел 12 боев в ММА и во всех победил.
Соперником Умара Нурмагомедова должен был стать Никита Чистяков, но он не смог участвовать в поединке из-за проблем со здоровьем
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