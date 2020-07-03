Экс-первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова, тренера и отца Хабиба Нурмагомедова.

— Я виделся с Абдулманапом только один раз, во время футбольного матча, — сказал «СЭ» Евгений Кафельников. — Так что не могу сказать, что мы были близко знакомы. При этом хочу выразить слова соболезнования его семье и близким. Для Хабиба — это очень тяжелый момент. Потерять отца, тренера, с которым он был чрезвычайно близок. Говорить что-то кроме слов поддержки — неуместно.

Кафельников считает, что Хабиб, скорее всего, выйдет на бой с Гэтжи, который запланирован 19 сентября на UFC 253 в Абу-Даби.

— В любом случае, думаю, что отец Хабиба ни в коем случае не хотел бы, чтобы он переносил этот бой, — продолжил знаменитый теннисист. — Однако я не хочу давать какие-то свои рекомендации. Он сам примет решение и оно будет абсолютно правильным. (Тимур Ганеев)