Дудаев оспорит титул у Альмейды на ACA 112

4 октября в Грозном пройдет турнир ACA 112. Главным событием станет чемпионский бой в легчайшем весе. Бразилец Дэниель Де Альмейда будет защищать свой титул в бою против экс-чемпиона WFCA, россиянина Абдул-Рахмана Дудаева (24-5).

Дэниель Де Альмейда «Жубилео» завоевал пояс в марте 2020 года, одержав победу решением судей над россиянином Шамилем Шахбулатовым на ACA 105. В своем активе имеет 33 поединка, в 27 одержал победу. Идет на серии из 9 побед.

В активе претендента на титул Абдул-Рахман Дудаева 29 боев, в 24 одержал победу.