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Друг Макгрегора назвал Хасбика настоящим дагестанским мужчиной

14:13
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Близкий друг и спарринг-партнер бойца UFC Конора Макгрегора Диллон Дэнис проявил уважение к блогеру Хасбику, назвав его настоящим дагестанским мужчиной.

«Хасбулла — представитель вымирающей породы. Настоящий дагестанский мужчина!» — написал Дэнис в сторис Instagram.

Сторис Диллона Дэвиса. Фото Instagram
Сторис Диллона Дэниса. Фото Instagram

Хасбик страдает от генетического сбоя. В свои 18 лет он выглядит как 5-летний ребенок. Его рост составляет 93 см, а вес — 18 кг.

Дэнис провел в ММА два победных боя — оба под эгидой лиги Bellator сабмишном в первом раунде. Боец стал инициатором массовой драки между представителями команд Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года на UFC 229.

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