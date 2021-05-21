Бывший чемпион UFC Альдо встретится с Муньосом на UFC 265

Бывший чемпион UFC в полулегком весе, в данный момент выступающий в легчайшем дивизионе бразилец Жозе Альдо проведет поединок с соотечественником Педро Муньосом.

Они сразятся на турнире UFC 265, который состоится 7 августа — предположительно в США. Об этом сообщает бразильское издание Combate.

Альдо в своем последнем поединке выиграл Марлона Веру решением судей. До этого боя Жозе бился за пояс UFC в легчайшем весе против Петра Яна, проиграв россиянину техническим нокаутом в пятом раунде.

Последним оппонентом Муньоса стал Джимми Ривера, которого он победил судейским решением. Но до этого в пятираундовом бою он уступил легенде UFC Фрэнки Эдгару.