"Диас что-то показал Хабибу пальцами". Менеджер – о стычке на трибунах UFC 239

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал "СЭ" стычку своего подопечного с Нейтом Диасом на турнире UFC 239.

– Никакой раскрутки боя нет, да и стычки как таковой не было, – сказал Магомедов. – Только пальцами показывал и что-то говорил Диас. Что там случилось? Он мимо проходил, что-то сказал, затем Хабиб его позвал подойти, но он только кричал что-то издалека. Секьюрити вовремя вмешались и все. Никакого развития ситуации нет, конфликта тоже нет. Так что даже и сказать про это больше нечего. (Михаил Потапов)​