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Денис Лебедев о победе Харитонова над Родригесом: «Все сразу стало ясно»

00:33
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Российский боксер Денис Лебедев высказал мнение по поводу поединка своего соотечественника, бойца ММА Сергея Харитонова и бразильца Фернандо Родригеса. Россиянин одержал победу нокаутом во втором раунде.

— Харитонов контролировал бой с самого начала, — цитирует Лебедева РЕН ТВ. — А бразилец немного подгорел. Я видел, что Харитонов вышел заряженный на победу. Для меня было ясно все сразу

Харитонов стал чемпионом WTKF в весовой категории свыше 110 кг, а также получил эксклюзивный пояс чемпиона РЕН ТВ

Бой в супертяжелом весе прошел по спецправилам — в случае перевода в партер на борьбу дается не более 20 секунд.

Для 39-летнего россиянина Харитонова это 31-я победа при 8 поражениях. 32-летний бразилец Родригес потерпел 7 поражений при 12 победах.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/664889-bokser-lebedev-o-pobede-kharitonova-nad-rodrigesom-vse-bylo-srazu-iasno

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