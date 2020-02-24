Денис Лебедев о победе Харитонова над Родригесом: «Все сразу стало ясно»
Российский боксер Денис Лебедев высказал мнение по поводу поединка своего соотечественника, бойца ММА Сергея Харитонова и бразильца Фернандо Родригеса. Россиянин одержал победу нокаутом во втором раунде.
— Харитонов контролировал бой с самого начала, — цитирует Лебедева РЕН ТВ. — А бразилец немного подгорел. Я видел, что Харитонов вышел заряженный на победу. Для меня было ясно все сразу
Харитонов стал чемпионом WTKF в весовой категории свыше 110 кг, а также получил эксклюзивный пояс чемпиона РЕН ТВ
Бой в супертяжелом весе прошел по спецправилам — в случае перевода в партер на борьбу дается не более 20 секунд.
Для 39-летнего россиянина Харитонова это 31-я победа при 8 поражениях. 32-летний бразилец Родригес потерпел 7 поражений при 12 победах.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/664889-bokser-lebedev-o-pobede-kharitonova-nad-rodrigesom-vse-bylo-srazu-iasno